رونالدو يبحث عن وسيلة لـ”الهرب” من يوفنتوس





يبحث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن أية طريقة للهرب من يوفنتوس الإيطالي في نهاية الموسم الحالي، وذلك بحسب ما نشرته قناة “كواترو” التلفزيونية الإسبانية يوم السبت.

وخرجت تسريبات حول عزم رونالدو العودة إلى ريال مدريد مجدداً بعدما تركه صيف 2018، إلا أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي المنتمي إلى العاصمة الإسبانية أكد الأسبوع الماضي أنه لا توجد أية رغبة لإعادة كبير هدافي الفريق عبر التاريخ، مشيراً إلى أن تلك التسريبات تأتي من محيط اللاعب.

ويواجه رونالدو غضباً جماهيراً غير مسبوق في يوفنتوس وتحديداً بعد الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بورتو البرتغالي، وتبع ذلك مستويات باهتة لأكبر هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ وصولاً إلى نوبات غضب انتابت اللاعب البرتغالي، إذ نشرت وسائل إعلام إيطالية أنه كان يضرب الجدران ويصرخ غاضباً بعد مباراة يوفنتوس أمام جنوى.

ولا يرى التشيكي بافيل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس الإيطالي قابل للانتقال، إذ قال: لا يمكن المساس برونالدو، فنياً وجماهيراً أضاف الكثير ليوفنتوس، وهو يملك عقداً مع الفريق حتى صيف 2022 وسيبقى حتى ذلك الوقت، وسنرى ما يحدث بعد ذلك.

وحقق رونالدو بطولتي دوري إيطالي مع يوفنتوس منذ انتقاله إليه، إلا أن آماله في لقب ثالث على التوالي.

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