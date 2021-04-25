الفنانة سمية الخشاب تكشف حقيقة خلافها مع محمد رمضان





كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب حقيقة الأخبار التي تم تداولها بشكل واسع في الأشهر الأخيرة، والتي تتعلق بخلافها مع الفنان المصري محمد رمضان.

وأشارت “الخشاب” إلى أن محمد رمضان اتصل بها وعرض عليها العمل في مسلسل “موسى”، الذي يعرض في شهر رمضان، حيث وافقت بعد طلب السيناريو والاطلاع على تفاصيل الدور المسند إليها.

ونفت الخشاب، في لقاء مع مجلة “لها”، المتخصصة بشؤون المرأة، ما أشيع عن قرار انسحابها من مسلسل “موسى”.

وعلقت الخشاب على الأنباء التي تحدثت عن وجود خلاف بينها وبين رمضان حول ترتيب الأسماء في “أفيش” مسلسل “موسى”، قائلة إن كل ذلك “كلام فارغ لا أساس له من الصحة”، وإن هذا لم يحدث أبدا”.

صحيفة البيان