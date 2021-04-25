استقالة وزير الدولة للإعلام المصري «أسامة هيكل» من منصبه





صرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، بأن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام تقدم باستقالته من منصبه، للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نظراً لظروف خاصة.

وكان تقرير لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة د. درية شرف الدين، رفض بيان وزير الإعلام حول تنفيذ برنامج الحكومة، والذي استعرضه خلال الجلسة العامة للمجلس، وأن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة، وأن هناك أخطاءً مالية وإدارية قد ارتكبت، ومن بينها الجمع بين منصبي وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، وهو ما يُعد مخالفة للدستور .

وقال النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن اللجنة أوصت بمساءلة الدكتور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عن الأداء «غير المرضي» له.

وكشف «مصطفى»، في تصريح لـ«المصري اليوم»، كواليس مناقشة اللجنة لبيان وزير الإعلام قائلاً: «حضر اجتماع اللجنة 20 عضواً بها، 12 نائباً رفضوا أداء الوزير وبيانه، و6 نواب وافقوا ولكن بتحفظ، وكان هناك شبه إجماع أو أغلبية كاسحة، على سوء الأداء من هيكل في إدارته للوزارة».

وشدد وكيل لجنة الثقافة والإعلام على أن اللجنة ستطالب بالمساءلة «السياسية»، أما المخالفات الإدارية والمالية، ومن بينها الجمع بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، تدخل في اختصاص الأجهزة الرقابية، والتي تحقق في الأمر.

وحول مدى إمكانية مطالبة اللجنة بسحب الثقة من وزير الدولة للإعلام قال «مصطفى»، إن الأمر متروكٌ لنواب المجلس، وفق قواعد القانون واللائحة الداخلية، واللجنة ستكتفي برصد ما جاء من أسباب رفض بيان الوزير.

وكان تقرير لجنة الإعلام بمجلس النواب أدان ضآلة أرباح الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي مقارنة برأسمالها البالغ 2 مليار جنيه وهبوط أسهمها الدفترية، مع قيام وزير الدولة للإعلام برفع بدل حضور اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى 6000 جنيه، ورفع مكافأة رئيس مجلس الإدارة إلى 20000 جنيه وراتبه إلى 100000 جنيه.

صحيفة السوداني