عائلة الفنان الراحل إسماعيل ياسين تتقدم بشكوى ضد محمد رمضان





قال نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي إن عائلة الفنان الراحل إسماعيل ياسين تقدمت بشكوى لدى نقابة المهن التمثيلية ضد الفنان محمد رمضان.

وتسبب الفنان محمد رمضان في حالة من الجدل بسبب مشهده في مسلسل موسى الذي ظهر فيه مع شاب يجسد شخصية إسماعيل ياسين، ويدور بينهما حوار لا يليق بالفنان الراحل، وهوما تسبب في غضب عائلة الفنان الراحل ومهاجمة الجمهور لرمضان.

وأكدت سامية شاهين أرملة ياسين إسماعيل ياسين، أنها تواصلت مع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وتقدمت له بشكوى رسمية للحصول على حق إسماعيل ياسين الأدبي، وطالبت محمد رمضان ومخرج العمل باعتذار رسمي.

وأضافت أنها ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها الفنان محمد رمضان، للراحل إسماعيل ياسين، حيث كان قد انتقد رمضان في أحد حواراته الصحفية أفلام الفنان إسماعيل ياسين، التي تتناول الجيش وقال رمضان: أفلام إسماعيل ياسين أساءت للجيش المصري.

وعلق المخرج المصري محمد العدل، على سخرية محمد رمضان، من الفنان إسماعيل ياسين في أحد مشاهد مسلسله “موسى”، الذي يعرض حاليا ضمن موسم رمضان.

وكتب العدل عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، قائلا: “محمد يا رمضان.. أنا كنت بحبك وكنت هشتغل معاك بس حقيقي أنت بقيت حاجة صعبة قوي.. مشوفتش ولا هشوف كدة!”.

العربية نت