متحدث نتنياهو يعزي في ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب





تقدم أوفير جندلمان، مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، التعزية في ضحايا حريق مستشفى بغداد.

وأعرب جندلمان، اليوم الأحد، عن خالص التعازي للشعب العراقي ولعائلات ضحايا الحريق الذي نشب في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد، وراح ضحيته العشرات.

وكتب جندلمان، على “تويتر”، “أتقدم بخالص التعازي للشعب العراقي أجمع ولعائلات الضحايا على وجه الخصوص على الحريق المأسوي الذي نشب في مستشفى ابن الخطيب.. وأسأل الله الشفاء العاجل للجرحى”.

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، أن الحصيلة النهائية لضحايا حريق مستشفى “ابن لخطيب” المخصص لمرضى “كوفيد-19” جنوب شرق العاصمة العراقية بغداد هي 82 قتيلا و110 مصابين.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية خالد المحنا في تصريحات للتلفزيون العراقي الرسمي: “الحصيلة النهائية لحريق مستشفى ابن الخطيب 82 شهيدا و110 مصابين بإصابات مختلفة نتيجة الحرائق ونتيجة لقفز البعض من مكان مرتفع ونتيجة لأن البعض منهم في حالة صحية معينة”.

العربية نت