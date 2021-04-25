سنار..البدء في محاكمة”5″ متهمين ببيع مشروع كناف أبو نعامة





كشفت لجنة تفكيك نظام البشير عن أنّ المحكمة قرّرت السماع لشهود الدفاع عن المتّهم الأوّل في الثاني من مايو المقبل.

والأحد، تمّ استجواب المتهمين في البلاغ المقدّم من لجنة التفكيك الفرعية بالولاية والخاص ببيع مشروع كناف أبو نعامة.

ووجهت محكمة الموضوع التهم تحت نصوص المواد (٢١) الاشتراك تنفيذاً لاتّفاق جنائي، والمادة (١٧٧) من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١ خيانة الأمانة، والمادة (١٣) الفقرة (ز) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وإزالة التمكين لسنة ٢٠١٩ تعديل لسنة ٢٠٢٠، التصرف في المشاريع الحيوية.

ويواجه الاتهام في القضية والي سنار الأسبق أحمد عباس محمد سعد، مدير عام وزارة المالية الأسبق بولاية سنار علي الحاج دفع الله، ورئيس المجلس التشريعي السابق بولاية سنار خضر عثمان أحمد كوكو، ووزير المالية الأسبق بولاية سنار شرف الدين هجو المهدي.

وجددت لجنة التفكيك الفرعية بولاية سنار التزامها بتقديم كل من عبثوا بالمال العام وبددوا مكتسبات الشعب للمحاكمات العادلة عبر القضاء السوداني.

باج نيوز