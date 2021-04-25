محمد رمضان يعلق على المشهد الأزمة الذي جمعه مع الفنان إسماعيل ياسين





علق الفنان المصري محمد رمضان على المشهد الأزمة الذي جمعه مع الفنان إسماعيل ياسين في مسلسل موسى.

وفي وقت سابق أعلنت أسرة إسماعيل ياسين أنها ستقاضي رمضان، لإظهاره الفنان الكوميدي الراحل بصورة مسيئة.

من جهته، علق المخرج محمد سلامة على الهجوم ضد مسلسل “موسى” بسبب مشهد للكوميديان الكبير الراحل إسماعيل ياسين في الحلقة الـ12، والذي اعتبره البعض يتضمن إساءة بالغة متعمدة للفنان الراحل، إذ أظهره المشهد في صورة متدنية لشخص يتهرب من سداد قيمة ما قام بشرائه.

وكتب سلامة عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك” قائلا: “أنا مقتنع إن شغلتي مخرج، وإن مكان الرد بيبقي داخل العمل مش على “فيسبوك” وإن تسرع الناس بالحكم على الأشياء غريب، ولعجائب القدر إن على لسان الشخصية صاحبة الأزمة قال لما تحب تحاسب حاسب”.

وتسبب الفنان محمد رمضان في حالة من الجدل بسبب مشهده في مسلسل موسى الذي ظهر فيه مع شاب يجسد شخصية إسماعيل ياسين، ويدور بينهما حوار لا يليق بالفنان الراحل، وهوما تسبب في غضب عائلة الفنان الراحل ومهاجمة الجمهور لرمضان.

وأكدت سامية شاهين أرملة ياسين إسماعيل ياسين، أنها تواصلت مع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وتقدمت له بشكوى رسمية للحصول على حق إسماعيل ياسين الأدبي، وطالبت محمد رمضان ومخرج العمل باعتذار رسمي.

وأضافت أنها ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها الفنان محمد رمضان، للراحل إسماعيل ياسين، حيث كان قد انتقد رمضان في أحد حواراته الصحفية أفلام الفنان إسماعيل ياسين، التي تتناول الجيش وقال رمضان: أفلام إسماعيل ياسين أساءت للجيش المصري.

العربية نت