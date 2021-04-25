فايروس كورونا يداهم الموسيقار يوسف الموصلي





داهم فايروس كورونا الموسيقار يوسف الموصلي وهو في طريقه الي الولايات المتحدة الامريكية عبر الخطوط الجوية الأمارتية وقال الموصلي بحسب صحيفة الصيحة إنه غادر السودان قبل أيام عبر الخطوط الأمارتية حيث توجهت الطائرة اولا مدينة دبي وأضاف أن سيدة أسيوية كانت تجلس خلفه في مقعد الطائرة كانت تعطس بطريقة مكثفة ومزعجة ورجح بأنها كانت مصابة بالفيروس وساعدت الآجواء الباردة في الطائرة في إلتقاطه للفيروس وأكد الموصلي بأنه حاليا بخير بعد بدأ في التعاطي مع البروتكول العلاجي للفيروس وطمأن الموسيقار يوسف الموصلي محبيه وأهله أن حالته مستقرة وبدأ في التعافي.

الخرطوم ( كوش نيوز)