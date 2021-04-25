أضرارها غير متوقعة.. احذروا تناول هذه القطع من الدجاج





يفضل عدد كبير من الأشخاص تناول وجبات مليئة بقطع من الدجاج، حيث يعتبر إحدى الوجبات الأساسية التي يعتمد عليها الأهالي، كنوع من البروتين، وتمتلك عناصر غذائية مفيدة للإنسان، ومذاق جيد، ويمكن طهيها بأكثر من طريقة.

ولكن ما لا يعلمه البعض أن هناك بعض الأجزاء في الدواجن يجب الابتعاد عن تناولها تماماً، حتى لا يصاب الشخص بأضرار صحية.

وقد حذر الأطباء، من تناول الرقبة والأجنحة وجلد الدجاج، نظراً لما يوجد في الرقبة من ترسبات ناتجة عن الحقن التي تُعطى للدجاج في الرقبة.

أما بالنسبة للجلد فيجب الابتعاد عنه لسببين، الأول لأنه يحتوي على نسبة دهون عالية جداً، والسبب الثاني هو أن الأدوية أو الحقن أو التطعيمات، التي تحصل عليها الدواجن تتخزن تحت الجلد.

وعن أضرار تناول الرقبة والأجنحة وجلد الدجاج، يوضّح الأطباء، أن الأدوية أو التطعيمات التي تحصل عليها الدواجن، تحتوي على “سم” يدخل الجسم، وتساهم في زيادة ما يسمى بـ “الشوارد الحرة”.

الامارات نيوز