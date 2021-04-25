مفرح يستعرض خطط وبرامج وزارته الرامية لتأسيس العمل الدعوي





كشف د. نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف بالبلاد خطط وبرامج وزارته الرامية لتأسيس العمل الدعوي الذي يلامس واقع المجتمع. وأشاد وزير الشئون الدينية (بحسب سونا) لدى زيارته لولاية نهر النيل ولقائه بالدكتورة آمنة أحمد المكي والي الولاية بالأمانة العامة للحكومة بالدامر، بحضور مديري إدارات الشؤون الدينية والحج والعمرة والأوقاف، أشاد بدعم حكومة الولاية لإدارات الشؤون الدينية بالولاية و مستوى الانسجام والتعاون. وأكد وزير الشئون الدينية أن القوافل الدعوية التي أعدتها الوزارة خلال الشهر الفضيل تحت شعار (لعلكم تتقون) ضمن خطط وبرامج الوزارة لتأهيل ورفع قدرات الأئمة والدعاة، وقال إن برامج القافلة الدعوية والورش المتخصصة لملامسة قضايا المجتمع والسلام والتعايش ورتق النسيج الاجتماعي وآداب الاختلاف والحوار بين المجتمع، وذلك وصولا لمجتمع متسامح ومتصالح ومتعاون في كل المجلات. من جانبها رحبت . د أمنة أحمد المكي والي الولاية بزيارة وزير الشوون الدينية والأوقاف بالبلاد، مثمنة الجهود الكبيرة والمقدرة التي تقودها الوزارة تجاه دعم وتفعيل العمل الدعوي. وجددت د. آمنة أحمد المكي دعم واهتمام حكومة الولاية بالعمل الدعوي. وأكدت أن القافلة الت انتظمت الولاية تساهم في تأهيل ورفع قدرات الأئمة والدعاة بالولاية. وثمن د. ناصر حسن الريح مدير الشؤون الدينية والأستاذ الصادق اأحمد مساعد مدير الأوقاف والأستاذ صدر الدين عثمان مدير إدارة الحج والعمرة بالولاية، ثمنوا اهتمام والي الولاية ودعمها لإدارات الشؤون الدينية بالولاية. واستعرضوا سير الأداء والعمل بالإدارات خلال الفترة الماضية والمعوقات والخطط والبرامج خلال الفترة القادمة.

الخرطوم (كوش نيوز)