ولاية الخرطوم: مشاريع إنتجاية للشباب لمحاربة لفقر





أكدت ولاية الخرطوم أن مشاريع الشباب الإنتاجية (نموذج الخرطوم) تهدف لوضع الشباب في مكانهم الطبيعي في مقدمة ركب التنمية وبلوغ السودان وشعبه الحياة الكريمة التي تليق بأهله، وسيساعد هذا المشروع حكومة الانتقال في معالجة العديد من الملفات، على رأسها البطالة ومشاركة جيل الثورة في القضايا الوطنية الكبرى وتحريك عجلة الإنتاج، بما يقود لمعالجة معضلات الفقر والتهميش والاختلال في توزيع الثروة. جاء ذلك خلال اللقاء التفاكري الذي أقيم برئاسة ولاية الخرطوم مع مجموعة الشباب المستهدفين بالمشاريع الإنتاجية، تحدث فيه مدير نموذج الخرطوم لمشروعات الشباب الإنتاجية عثمان عجبين، موضحا أن قضية المشاريع جاءت من وحي اعتصام القيادة. وقال “وصلنا إلى قناعة بأن الشباب الذين توجوا اعتصامهم بتحقيق الثورة توجد بداخلهم ثورة عظيمة لذلك جاء شعار حنبنيهو مجسدا لهذه المعاني، كما أن خطاب رئيس الوزراء بتحفيز الشباب لارتياد آفاق الإنتاج كان الدافع القوي لذلك”، مشيرا إلى قرار لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة بتخصيص مستردات قرارات التمكين لصالح الشباب.

واستعرض عجبين جهودهم خلال الأشهر الـ(٧) الماضية بزيارة كل ولايات السودان لشرح أهداف المشروع. وقال إن نموذج الخرطوم هو شراكة بين الشباب وولاية الخرطوم في (٤) مجالات هي الزراعة والتعدين والثروة الحيوانية والثروة السمكية والسياحة، وتهدف المشاريع إلى تحسين مستوى الحياة وتغيير واقع الشباب للأفضل وتحريك عملية الإنتاج ومحاربة مشكلات البطالة والفقر وتمكين الشباب اقتصاديا وتحسين الميزان التجاري وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الهجرة الداخلية.

وأضاف عجبين أن نموذج الخرطوم يوفر التدريب والاحتضان عن طريق التشبيك مع المؤسسات التدريبية، موضحا أن مصادر تمويل نموذج الخرطوم هي حكومة ولاية الخرطوم والمغتربين و وكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والقطاع الخاص. وأوضح أنهم يعملون الآن في حصر المشاريع تمهيداً لطرحها للشباب قريباً، معلنا أنهم تجاوزوا تماماً الإخفاقات السابقة التي لازمت مشاريع الشباب التي كانت تركز في السابق على المشاريع الخدمية، أما مشاريع الشباب الإنتاجية تركز على المشاريع التنموية، معلنا استيعاب شباب الحركات الموقعة على السلام.

سونا