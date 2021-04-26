بحث الاستفادة من الدعم الفني الأمريكي للتنمية لبرامج الثروة الحيوانية





بحث اجتماع بوزارة الثروة الحيوانية اليوم ضم مدير هيئة بحوث الثروة الحيوانية ومدير التخطيط واقتصاديات الثروة الحيوانية ومستشاري وزير الثروة الحيوانية مع ممثل الشئون الإنسانية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في السودان فليسيا قينت، بحث التعاون المشترك بين الوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، من خلال تبادل المعلومات والاستفسارات والاستفادة من الدعم الفني والاستشاري لبرامج الثروة الحيوانية. وقدمت د. جهاد حجار مدير التخطيط عرضاً تعريفيا عن وزارة الثروة الحيوانية وبرامجها مع USAID والمشروعات التي تحتاج للدعم الفني.

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