تناول هذا النوع من الخضراوات يوميا لصحة العظام





فوائد صحية مذهلة لتناول الباذنجان لصحتك فهو يساعد على تعزيز فقدان الوزن وتحسين الذاكرة وبناء عظام قوية إليك أبرز فوائد تناول الباذنجان يقدمها موقع برايت سايد

تعزيز فقدان الوزن

الباذنجان غني بالألياف وقليل السعرات الحرارية ، مما يجعله إضافة مثالية لأي خطة إنقاص الوزن.

طريقة عمل رول الباذنجان بالدجاج

تحسين الذاكرة

قشرة الباذنجان ليست جميلة وبنفسجية فحسب ، بل إنها مغطاة بمضادات أكسدة قوية تسمى ناسونين التى تمنع الالتهاب العصبي ويزيد من تدفق الدم – مما قد يساعد في تحسين الذاكرة.

بناء عظام قوية

أثبتت المركبات النباتية الطبيعية في هذه الفاكهة العجيبة أنها تقلل من هشاشة العظام وتقوي العظام وتزيد من كثافتها العظام.

كما أن الباذنجان مليء بالحديد والكالسيوم – وهما معدنان مهمان للغاية لصحة العظام.

يعزز نمو الشعر

يحتوي الباذنجان على إنزيمات صحية تحفز بصيلات الشعر ، مما يعزز نمو الشعر الصحي. يحتوي الباذنجان أيضًا على نسبة عالية من الماء ، مما يساعد على استعادة وتنعيم تلك الخيوط الهشة المزعجة

موازنة مستويات السكر في الدم

قد تؤدي إضافة الباذنجان إلى نظامك الغذائي إلى الحفاظ على مستويات الجلوكوز لديك تحت السيطرة . هذا لأن الباذنجان غني بالألياف.

يمكن للألياف أن تخفض نسبة السكر في الدم عن طريق إبطاء معدل الهضم وامتصاص السكر – فامتصاصها البطيء لا يحافظ على توازن مستويات الجلوكوز فحسب ، بل يمنع أيضًا حدوث طفرات

الخرطوم

(كوش نيوز)