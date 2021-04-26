للتخلص من الحموضة في رمضان.. اتبع هذه العلاجات المنزلية الفعالة





تعد عادات الأكل غير الصحية، من أبرز أسباب الحموضة في شهر رمضان، مثل تناول الكثير من الشاي والقهوة والمشروبات الباردة والأطعمة الزيتية بين الإفطار والسحور.

لذا سوف نقدم لكم في هذا المقال، علاجات منزلية سريعة للتخلص من الحموضة:

مسحوق الشمر :

يساعد تناول ملعقة صغيرة من مسحوق الشمر مع كوب من الماء الدافئ في التخفيف من الحموضة وأعراضها مثل حرقة المعدة والانتفاخ.

بذور الكمون :

امضغ بذور الكمون مباشرة أو أغلى ملعقة صغيرة منها في كوب من الماء واشربها لتخفيف الحموضة.

القرنفل:

مص قطعة من القرنفل للتخلص من الحموضة وأعراضها مثل انتفاخ البطن وعسر الهضم والغثيان وتهيج المعدة وما إلى ذلك.

الامارات نيوز