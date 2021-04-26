هل هُناك فرق بين البيض الأبيض والبيض البني؟.. إليك الإجابة





البيض من أكثر الأطعمة المستهلكة حول العالم للحصول على المغذيات بطريقة مكلفة، ويتم تحديد لونه من قبل علم الوراثة، ويتخذون عموماً سلالات الدجاج ذات شحمة الأذن الحمراء لإنتاج البيض البني، وذات شحمة الأذن البيضاء لإنتاج النوع الأبيض، ويوجد بعض السلالات النادرة جداً التي تعطي البيض الأزرق والأخضر.

وقد يعتمد الناس على شراء البيض البني دون الأبيض ظناً منهم بوجود فروقات جوهرية فيما بينها، فما هو الفرق بين البيض الأبيض والبني؟

1. من حيث التكلفة.

يعتقد الكثير من الناس أن البيض البني هو أفضل الأنواع بسبب ارتفاع ثمنه بالأسواق، ولكن السبب الحقيقي لذلك لا يعود لاختلاف نوعية البيض، إنما لاختلاف ثمن تربيته وانتاجه، فسلالات الدجاج المنتجة للبيض البني أكبر حجماً من سلالات البيض الأبيض، مما يجعلها أكبر تكلفة بالتربية وأصعب بالإنتاج.

2. من حيث الكسر.

عموماً لا يوجد فرق من حيث درجة السماكة لقشرة البيض البني عن الأبيض، ولكن توجد بعض أنواع الدجاج التي تعطي البيض البني بقشرة أسمك من الأبيض مما يجعلها أكثر تفضيلاً للضغط والتخزين، والجدير ذكره أن البيض الطازج أكثر سماكة في قشرته من البيض المخزن لفترة طويلة، وتعتبر هذه الخاصية من العلامات المساعدة على معرفة البيض الطازج عند شرائه.

3. من حيث الطعم.

يعتقد الكثير من الناس أن البيض البني هو أفضل من البيض الأبيض، ولكن يجب أن نعلم أن تقارير خبراء المستهلكين حول العالم قد نفت وجود فرق بالطعم، وأن أكبر ما يؤثر بالنكهة هو نوعية الطعام الذي يتغذى عليه الدجاج.

4. من حيث الصحة.

يمتلك البيض البني والأبيض نفس العناصر الغذائية، باستثناء نسبة إضافية لأحماض الأوميغا 3 الدهنية بالبيض البني، ولكنها نسبة ضئيلة، وتكون القيمة الغذائية للبيض متأثرة بالتغذية الأساسية للدجاج، وينصح الأطباء بضرورة تجنب أنواع البيض المنتجة للدجاج المعرض للمواد الصناعية أو الهرمونية أو المعرض للمبيدات والمضادات الحيوية، لأنها سوف تدخل في تركيب البيض المنتج، وتعتبر سبب رئيسي للسرطان.

الامارات نيوز