حيل ذكية تدفعك لشرب المزيد من الماء.. تعرف عليها





يعتبر شرب الماء من الأمور الهامة والمفيدة لصحة الجسم، ولكن القليل من الناس لديهم القدرة على شرب الكمية اللازمة من الماء.

ولذلك سنقدم لكم فيما يلي طرق محفزة لشرب الماء وحيل تدفعك لشرب المزيد من الماء:

حيلة عصيرك المفضّل:

ضع القليل من العصير المفضّل لديك على كوب الماء، فذلك سيغيّر من مذاق الماء ويضيف إليه نكهة تفضلها وبسعرات أقل من سعراتها الحرارية.

زجاجة أنيقة:

لا تستغرب من أن الزجاجة الأنيقة بلونك المفضّل ستشجعك على شرب المزيد من الماء، وحين ترى عينيك زجاجة أنيقة ستجد نفسك لا شعوريّاً ممسك بها وتشرب الماء منها باستمرار.

مكعّبات ثلج ماء جوز الهند:

لماء جوز الهند الكثير من الفوائد، كما أنّه يعمل على تنظيف الجسم من السموم بشكل فعّال، لذلك لا تتردّد في تجميد ماء جوز الهند في مكعّبات صغيرة، لتقوم بإضافتها إلى كوب الماء الخاص بك، للتمتع بنكهة جميلة وفائدة لجسمك.

الفواكه والخضراوات:

إذا كنت مازلت تعاني من قلّة شربك للماء، فالجأ إلى الفواكه والخضروات التي تحتوي الماء، كالبطيخ والخيار والبرتقال وغيرها حتى تمد جسمك بالمزيد من السوائل.

الامارات نيوز