اقتصاد وأعمال
اتفاق لتصنيع المعادن بالبلاد بقيمة (70) مليون دولار
وقعت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية مع شركة كرتيف سوليوشن مذكرة تفاهم لاستكشاف وتطوير وتصنيع المعادن الصناعية بالبلاد بتكلفة أولية بلغت (70) مليون دولار .
واتفق الطرفان على التعاون في عدد من المجالات وفقاً للقوانين واللوائح والسياسات المنظمة لأعمال التعدين في البلاد .
وشدد وكيل وزارة المعادن د.عبدالله كودي على ضرورة توطين المعادن الصناعية بالبلاد، منتقداً السياسات الحالية، وقال إنها اقعدت بصناعة الذهب محلياً.
الخرطوم : رحاب فريني
صحيفة السوداني
تعليق واحد
هذا الخبر لا يحمل أي مضمون خبري فالعوان اتفاق وده طبعا كلام ما عنده أي معنى فماذا تعني بتصنيع المعادن يعني مثلا الشركة دي ح تصنع لينا حديد أو نحاس مثلا طبعا أكيد لا إذا الاتفاق على أستكشاف وتطوير وأستخراج المعادن. ولكن الدغمسة والخبث والفساد ظاهر جدا حيث المجال ليس محدد وإنما كلمات تحمل أكثر من معنى. وكلام الوكيل كما هو خارم بارم فماذا تقصد بتوطين المعاد ن ما هي أصلا موجودة في الوطن ليش هي المعادن حاولت تهاجر أو تنزح أو تلجأ لبلد آخر حتى يتم توطينها. ثم ثانيا ما المقصود بالمعادن الصناعية وهل هناك معادن غير صناعية اعطونا عليها مثال. بلد منتهية تفتقر للكفاءات ولكنها غنية جدا بالكفوات.