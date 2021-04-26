اتفاق لتصنيع المعادن بالبلاد بقيمة (70) مليون دولار





وقعت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية مع شركة كرتيف سوليوشن مذكرة تفاهم لاستكشاف وتطوير وتصنيع المعادن الصناعية بالبلاد بتكلفة أولية بلغت (70) مليون دولار .

واتفق الطرفان على التعاون في عدد من المجالات وفقاً للقوانين واللوائح والسياسات المنظمة لأعمال التعدين في البلاد .

وشدد وكيل وزارة المعادن د.عبدالله كودي على ضرورة توطين المعادن الصناعية بالبلاد، منتقداً السياسات الحالية، وقال إنها اقعدت بصناعة الذهب محلياً.

الخرطوم : رحاب فريني

صحيفة السوداني