أصحاب مخابز يشكون من تدني مواصفات الدقيق المدعوم





شكا عدد من أصحاب المخابز المعامله في ولايه ألخرطوم من تدني جوده و مواصفات الدقيق المدعوم الذي تتسلمه المخابز في حصه تتراوح مابين ١٥ الي ١٨ جوال يوميا

ووصف صاحب مخبز المهندس ببحري فاروق يوسف الخضر حصه الدقيق بانها سيئه النوع والتي أثرت على مبيعات المخابز من الخبز المنتج ونوه إلى احجام عدد كبير من المواطنين عن شرا الخبز المدعوم والذي تباع الرغيفه الواحده بسعر ٥ جنيه والاتجاه لشرا الخبز التجاري لان الدقيق مواصفاته جيده للغايه وصالح للاستخدام

وقال الخبز المدعوم لردءته أصبح يقبل عليه أصحاب الأسر الكبيره فقط وهم مجبورون لارتفاع سعر الخبز التجاري ودعا الي رفع جوده الدقيق ولفت الي استقرار اسعار مدخلات انتاج الخبز خلال شهر رمضان الجاري.

صحيفة الصيحة