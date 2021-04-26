زيادات كبيرة في أسعار الذهب وسعر الجرام ٢٣ ألف جنيه





ضربت أسواق الذهب بولاية الخرطوم موجة ركود غير مسبوقة وتراجعت حركة البيع والشراء في ظل ارتفاع سعر الجرام. وقال التاجر بسوق سعد قشره معتز محمد حسين ان الظروف الاقتصادية تبعا لشهر رمضان أثرت على عمليه البيع والشراء للذهب من قبل الزبائن حيث تراجعت القوه الشرائية بشكل كبير وأكد ارتفاع جرام الذهب الكويتي والبحرين إلى ٢٣ مليون جنيه الجرام الواحد والذهب السعودي والمحلي ب٢١ مليون الجرام وبلغ سعر الكسر ١٨ مليوناً وتوقع أن تشهد المبيعات انتعاشاً مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

الخرطوم _ رشا

صحيفة الصيحة