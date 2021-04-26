مصرع (130) شخصاً بينهم سودانيون غرقاً بالبحر المتوسط





لقي (130) شخصاً بينهم سودانيون مصرعهم جراء غرق مركب بلاستيكي بالبحر الأبيض المتوسط.

وأكدت مصادر عليمة تحدثت لـ(الصيحة)، أن الحادثة وقع يوم الثلاثاء الماضي وأسبابه تعود للأمواج الهادرة التي يتراوح ارتفاعها ما بين “٦ – ٧” أمتار بالبحر الأبيض المتوسط، ولفتت إلى أنه رغم وصول سفن الإنقاذ التي استنجدوا بها لانتشال الغرقى، إلا أنّ هذه الأمواج استعصت عليها وحالت بينها وبين الغرقى، وأضافت المصادر أن جميع الركاب الذين كانوا على متن القارب قد تعرضوا للغرق ولم ينجُ منهم أحدٌ بسبب تلك الأمواج الهادرة والأرياح العاتية.

فيما تشير المصادر إلى أنه وحتى هذه اللحظة لم يتم التعرف على هوية الغرقى ومعرفة ما إذا كانت برفقتهم جنسيات أخرى أم أنهم سودانيون فقط.

الخرطوم ـ صامد أبو هداية

صحيفة الصيحة