تعاون بين وزاة النقل و شركة هامبوغ الألمانية للموانئ





بحث المهندس ميرغني موسي حمد وزير النقل والطرق والجسور بمكتبه الاثنين مع وفد الشركة الإستشارية لموانئ هامبورغ الألمانية ( HDC ، أوجه التعاون فيما يتعلق ببنية النقل بالسودان، بحضور وكيل الوزارة الأستاذ محمد بشار محمد آدم . وأوضح وزير النقل بحسب ( سونا) إن الوفد الألماني سيتوجه اليوم الي مدينة بورتسودان لمدة ثلاثة أيام اليوم للوقوف علي الموانيء، والجلوس مع هيئة الموانئ البحرية والمسئولين لتحديد شكل التعاون وتقديم إستشارات للميناء الجنوبي، وأضاف بعد العودة سينخرط الجانبان في دائرة نقاش موسعة حول كيفية تقديم مشاريع تقوم علي أساس علمي بالموانئ والنقل النهري وسودانلاين ، وأشار أن التواصل مع الشركة ظل لفترة طويلة بعد عزلة طويلة عشاها السودان وهو الآن ينطلق للإستفادة من بيوت الخبرة العالمية خاصة فيما يتعلق بالنقل البحري والنهري بالسودان ، ووصف سيادته الشركة بأنها واحدة من أضخم الشركات في مجال الموانئ.

الخرطوم ( كوش نيوز)