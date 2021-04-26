بالصور والفيديو .. طه سليمان يُبدي إعجابه ودهشته من توأم يرقص ويردد أغنيته دم تيك تيك باحترافية عالية





أبدى الفنان الشاب طه سليمان إعجابه ودهشته الشديدة من توأم “بنتين”، ترقصان وتُرددان أغنيته الجديدة #دم_تيك_تيك باحترافية ودقّة عالية.



وقال طه في منشور بصفحته الرسمية على الفيسبوك بحسب رصد “كوش نيوز” أنه اندهش جداً لقدرة هذا التوأم على التمثيل وتقليد رقصات الكليب، كما أرسل لهم تحياته ودعا لهم بالحفظ لأهلهم.

وتظهر في الفيديو بنتان “توأم” صغيرتان في السن، وهما تؤديان الأغنية بتناغم وإحساس عال، ما أجبر طه سليمان على الإشادة بهما.



وتباينت تفاعلات المستخدمين على شبكات التواصل الاجتماعي بحسب رصد “كوش نيوز” في التعليق على الفيديو ما بين إشادة وإعجاب، وما بين استنكار لإقحام الأطفال في التركيز مع محتوى غنائي للكبار تظهر به راقصتان محترفتان تُصاحبان طه سليمان مع مجموعة أخرى في الأداء.

الخرطوم (كوش نيوز)