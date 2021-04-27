مشروب سحري يقي من عطش الصيام.. لا تستغني عنه





يرغب الصائمون بتناول المشروبات والأطعمة التي تشعرهم بالشبع، وتحميهم من العطش خلال نهار الصيام، ومن أجل مساعدتكم في الاختيار، سنقدم لكم فوائد شرب اليانسون على السحور.

من فوائد شرب اليانسون على السحور، مايلي:

يعد اليانسون من المشروبات الساخنة المغذية لصحة الإنسان حيث أنه غني بالمعادن و الفسفور و الكالسيوم و الحديد و الزنك و الفيتامينات و البوتاسيوم و المغنيسيوم و كل تلك المعادن صحية جداً للجسم و لها فوائد عديدة.

و ينصح بشرب كوب من اليانسون خلال سحور رمضان لأنه يحمي من إحساس العطش في صيام نهار رمضان بحسب ما أكدته الكثير من الأبحاث الطبية.

و من فوائد اليانسون، أنه يعتبر علاج لعديد من المشاكل مثل التخلص من نزلات البرد و طارد للبلغم و يساعد في تعزيز الجهاز المناعي للجسم و يعزز الجهاز الهضمي كما أنه يساعد في التخلص من الانتفاخ و مفيد في علاج الإمساك.

و يشمل اليانسون فوائد عديدة للسيدات منها يساعد في انتظام الدورة الشهرية وزيادة الرغبة الجنسية، كما أنه يساعد في التخلص من التوتر و العصبية و القلق.

الامارات نيوز