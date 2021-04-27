ستصدمك.. طرق لا تتوقعها ستجعلك تنعم بنوم عميق





يعاني الكثير من الأشخاص، من مشاكل في النوم، من حيث عدم انتظام فترات النوم، أو عدم القدرة على النوم أيضاً، ومن أجل مساعدة الجسم على النوم بشكل أفضل، سنقدم لكم في هذا المقال أفضل الاستراتيجيات لمساعدة الدماغ على الاستعداد للنوم العميق.

إضاءة خافتة:

تقلل الأضواء من إنتاج الجسم للميلاتونين، وهو ما يساعد على إرسال إشارة للجسم بأن الوقت قد حان للنوم. وللمساعدة في دعم إنتاج الميلانين، توصي ويلوميير بتعتيم الأضواء قبل حوالي ساعة من النوم.

لا تأكل قبل النوم مباشرة:

إن تناول أي شيء، خاصة وجبة كبيرة، قبل النوم مباشرة يمكن أن يكون له آثار سلبية على نوعية نومك، لأن ذلك يتطلب قدراً لا بأس به من الطاقة لهضم الطعام، وتوصي ويلوميير بتقليل استهلاكك للطعام قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل.

طعام غني بالمغنيسيوم:

إذا كنت بحاجة لتناول وجبة خفيفة قبل النوم، فعليك بالأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، مثل المكسرات والبذور أو القليل من الشوكولاتة الداكنة.

جدول ثابت للنوم:

من أفضل الطرق لتجنب التقلب في الليل هو النوم في نفس الوقت كل مساء، وتقول ويليوميير: “يعمل دماغك جيداً عندما يكون في حالة روتينية”.

توقف عن الكافيين مبكراً:

الكافيين والنوم لا يلتقيان، فالكثير من الناس لا يدركون أن التخلص من الكافيين يحتاج إلى 6-8 ساعات، مما يعني أن مروره عبر أنظمتنا يستغرق بعض الوقت.

استنشاق زيت اللافندر:

وهناك طريقة أخرى رائعة للنوم وهي استدعاء حاسة الشم لديك، فبينما تستعد للنوم، توصي ويليوميير باستنشاق زيت اللافندر الأساسي للاسترخاء.

الامارات نيوز