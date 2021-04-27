شح الجازولين يرفع أسعار ترحيل الخضروات





تراجعت القوة الشرائية في سوق الخضروات مع شهر رمضان المبارك واختفى عدد من أنواع الخضر بسبب إحجام المواطنين عن شرائها.. وانحصرت مبيعات التجار في نوعية محددة تتواءم مع الصيام، وقالوا إن سعر كيلو الطماطم وصل إلى ٢٠٠ جنيه وكيلو البطاطس ٣٠٠ جنيه والأسود ٢٠٠ جنيه وقطعة العجور الصغيرة ٥٠ والكبيرة ١٠٠ جنيه وكيلو الجزر ٤٠٠ جنيه والليمون ٤٠٠ جنيه والفلفليه ٨٠٠ جنيه والخيار ٤٠٠ الي ٥٠٠ جنيه للكيلو َ والباميه ٣٠٠ جنيه وشكا سيف الدين من تراجع المشتريات من قبل المواطنين وعزا السبب الي الأوضاع الاقتصادية وغلاء الاسعار وأكد حدوث زيادات كبيرة في سعر ترحيل الخضروات من السوق المركزي.

صحيفة الصيحة