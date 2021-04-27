عضو بلجنة التحقيق: يُمكن استرداد (خط هيثرو)





قطع الخبير في مجال الطيران، الفاتح مكي، أحد أعضاء لجان التحقيق حول فقد السودان لـ(خط هيثرو) بأن المحاكمة الجارية حالياً بشأن القضية تثبت فقط فساد منسوبي الإنقاذ، لكنها لن تُرجع حق السودان في (خط هيثرو) إلا حال فتح السودان دعوى جنائية في المملكة المتحدة، لجهة أن الشركة المستفيدة حالياً من زمن (سودانير) بمطار (هيثرو) بريطانية.

وطالب مكي في تصريح لـ(الصيحة)، الجهات المعنية بفتح قضية جنائية بالعاصمة لندن ضد الشركة البريطانية التي آلت إليها خطوط السودان في مطار (هيثرو)، ونوه إلى أن محامياً بريطانياً أوضح له أن السودان سيستفيد في موقفه بشأن القضية، لجهة أنه لا يملك إلا طائرة واحدة، وقال (مع هذا الوضع كيف للسودان أن يتبادل أوقات سودانير هبوط الساعة 16 وقيام الساعة 18 مع أوقات الشركة البريطانية هبوط 23 وقيام 23 و5 دقائق). ونوّه إلى أنّ قيام الشركة البريطانية من (مطار هيثرو) كما هو موضح يجئ بعد خمس دقائق فقط والسودان يملك طائرة واحدة، وأضاف (ما يعني أن هنالك خداعاً يفتح المجال للتقدم بشكوى جنائية في بريطانيا).

الخرطوم – محيي الدين شجر

صحيفة الصيحة