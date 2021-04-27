حميدتي يؤدي واجب العزاء في وفاة إدريس ديبي لرئيس المجلس العسكري محمد كاكا





أدى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، والوفد المرافق له بالقصر الرئاسي بإنجمينا، واجب العزاء لرئيس المجلس العسكري التشادي، محمد كاكا إدريس ديبي في وفاة والده الرئيس، إدريس ديبي اتنو. كما أدى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة (بحسب صحيفه السوداني) واجب العزاء لأسرة الرئيس الراحل ممثلة في أشقائه وأبنائه بمنزل الراحل. وعدّد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة خلال حديثه، مآثر الرئيس الراحل وأدواره الكبيرة التي كان يقوم بها تجاه الإقليم والمنطقة، لا سيما جهوده في توقيع اتفاق جوبا للسلام في السودان، مؤكداً مساندة حكومة الفترة الانتقالية للشعب التشادي حتى يتجاوز هذه المرحلة، ودعا سيادته الأطراف التشادية المختلفة، إلى العمل على استقرار بلادهم والانخراط في حوار شامل يحافظ على وحدة البلاد. من جانبه، عبّر دوسة ديبي اتنو شقيق الرئيس الراحل، عن شكره وامتنانه لزيارة الوفد بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة لتقديم واجب العزاء، مؤكداً أن أسرة الراحل تقدّر وقفة الشعب السوداني ومشاطرتهم أحزانهم، مشيراً إلى أن الأمر يعبّر عن معدن السودانيين الذين جُبلوا على طيب المعشر واحترام الجوار.

الخرطوم (كوش نيوز)