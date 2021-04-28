ستصدمك.. أسباب مذهلة تدفعك لتناول الشوكولاتة بعد الإفطار





يرغب الكثير من الصائمين في تناول بعض الحلويات، ومن بين هذه الحلويات يمكنك اختيار الشوكولاتة الداكنة، حيث يعود عليك تناول هذا النوع من الشوكولاتة بعد الإفطار، خلال شهر رمضان، بالعديد من الفوائد.

ومن بين هذه الفوائد وفق ما أوضح موقع “stylecraze”، ما يلي:

– إنقاص الوزن:

قد يؤدي تناول الشوكولاتة الداكنة بشكل منتظم إلى زيادة الشعور بالشبع والامتلاء لأطول فترة ممكنة، وبالتالي إنقاص الوزن بصورة ملحوظة.

– حماية البشرة من أشعة الشمس:

يمكن أن تحمي مركبات الفلافانول الموجودة في الشوكولاتة الداكنة البشرة من أضرار أشعة الشمس، وتشير الدراسات إلى أن الفلافانول الغذائي من الكاكاو يحسن الدورة الدموية في الجلد.

– يعزز صحة القلب:

قد تقلل مضادات الأكسدة بالشوكولاتة الداكنة من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، عن طريق منع الأكسدة وخفض مستويات الكوليسترول الضار ورفع مستويات الكوليسترول الجيد.

– الوقاية من السرطان:

قد تساعد مركبات الفلافانول الموجودة في حبوب الكاكاو في تقليل تلف الخلايا، بالإضافة إلى احتوائها على مستويات عالية من الكاتيكين والبروسيانيدينات التي قد يكون لها تأثير مفيد ضد الإجهاد التأكسدي، والالتهاب المزمن ، وكلاهما من عوامل خطر الإصابة بالسرطان.

– علاج مرض السكري:

وفقاً لبعض الدراسات قد يؤدي تناولها إلى خفض مستويات السكر في الدم ، حيث يمكن أن يؤثر البوليفينول بشكل مباشر على مقاومة الأنسولين ما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، وبالتالي خفض مستويات السكر في الدم.

– الحفاظ على صحة العين:

تشير إحدى الدراسات أن الشوكولاتة الداكنة تساهم في تحسين الرؤية، والحفاظ على صحة العين, بالإضافة إلى منع الإصابة بالتنكس البقعي.

– يعزز صحة الأمعاء:

في دراسة أخرى، يمكن أن يؤدي استهلاك الأطعمة الغنية بفلافانول الكاكاو إلى تحسين نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة بشكل كبير، وبالتالي تعزيز صحة الأمعاء.

الامارات نيوز