«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد نور الشريف





احتفل محرك البحث الشهير «جوجل»، بذكرى ميلاد الفنان الراحل نور الشريف، ومع أول دقائق بداية صباح اليوم الأربعاء 28 أبريل، نشر محرك البحث جوجل، صورة نور الشريف، وعند الضغط عليها، يتم الانتقال لصفحة السيرة الذاتية تكريمًا لعطائه الفني.

وجاء من أبرز الشخصيات في تصميم «جوجل»، شخصية عبدالغفور البرعي، التي جسدها الفنان الراحل في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، الذي يعد من أشهر الأعمال الدرامية التلفزيونية التي قدمها، وشخصية «كمال» التي جسدها خلال أحداث فيلم «العار»، الذي عرض في ثمانينيات القرن الماضي.

يذكر أن الفنان نور الشريف، رحل عن عالمنا في 11 أغسطس عام 2015، عن عمر ناهز 69 عامًا، بعدما أثرى تاريخ الفن العربي بأعمال فنية تجاوزت الـ250 عملًا فنيا، بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية والإذاعية.

الوطن