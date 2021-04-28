9 طرق للوقاية من الإصابة بكورونا خلال صلاة التراويح بعد تزايد الإصابات





تزايدت حالات الإصابة بكورونا خلال الفترة الحالية في جميع محافظات مصر، وفق تصريحات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال التقرير اليومي لمتابعة المنحنى اليومي لإصابات الفيروس، فيما تحرص وزارتا الصحة والأوقاف، على نشر إجراءات وضوابط صلاة التراويح بشكل مستمر ليطبقها المصلون خلال أداء صلاتي العشاء والتراويح في المساجد.

9 طرق للوقاية من الإصابة بكورونا خلال صلاة التراويح في المساجد، في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

1- يجب ارتداء الكمامة للوقاية من الإصابة بكورونا أثناء الذهاب للمسجد.

2- يجب الحرص على استخدام سجادة الصلاة الخاصة بك.

3- الحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال أداء صلاة التراويح في المسجد، لتجنب الإصابة بكورونا.

4- اتباع علامات التباعد الموجودة بالمساجد، بحيث لا تقل المسافة عن متر.

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5- غسل الأيدي بالماء والصابون بصفة مستمرة تجنبك الإصابة بكورونا.

6- التخلص من الكمامة بشكل آمن عقب انتهاء الصلاة للوقاية من الإصابة.

7- تطهير الأيدي بالكحول بعد الانتهاء من صلاة التراويح.

8- تجنب السلام بالأيدي على الآخرين للوقاية من الإصابة بكورونا.

9- تجنب لمس وجهك خلال أداء صلاة التراويح وغسله بالماء والصابون عند العودة.

تحذيرات من تزايد الإصابة بكورونا

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت تزايد إصابات كورونا خلال الفترة الماضية، وناشدت المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية، وتجنب التواجد في أماكن مغلقة ومزدحمة للوقاية من الإصابة بكورونا، فضلاً عن الإبلاغ حال شعورك بأي أعراض حتى يتم العلاج في مراحل الفيروس الأولى.

كما حذرت وزارة الأوقاف، من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد تجنبا لغلقها لعدم التزام المصلون، كما أعلنت غلق عدد من المساجد بسبب عدم الالتزام بالإجراءات، وجرى تحويل عدد من الأئمة للتحقيق بسبب كورونا.

الوطن