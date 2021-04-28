تطبيق واتساب يستعد لإجراء تعديل هام على خاصية حذف الرسائل





يستعد تطبيق التراسل الفوري واتساب لإطلاق ميزة جديدة تتعلق بحذف الرسائل، ويعمل مطورو التطبيق على تغيير خيار حذف الرسائل تلقائياً، بحسب ما نشر موقع WABetaInfo.

وسيعرض على المستخدمين خيار حذف الرسائل تلقائيا بعد 24 ساعة من إرسالها، وستكون هذه الميزة متاحة على المحادثات الفردية والجماعية.

وفي الوقت الحالي يمكن من خلال إعدادات التطبيق حذف الرسائل تلقائياً بعد 7 أيام فقط، ويتم حذفها لدى كل من المرسل والمتلقي.

ويُذكر بأن هذه الميزة لا تزال في مرحلة الاختبار التجريبي، وستظهر في التحديث الجديد للتطبيق على أنظمة كل من Android وiOS وسطح المكتب.

الامارات نيوز