معاشيو مستشفى الخرطوم: لم نستلم معاشاتنا منذ أربعة أشهر





كشف معاشيو مستشفى الخرطوم التعليمي للعام ٢٠٢١ م عن عدم استلام معاشاتهم لأكثر من أربعة أشهر، واشتكوا لـ(الجريدة) من أن الصندوق القومي للمعاشات رفض استلام ملفاتهم، وأرجعوا ذلك لجهة أن وزارة الصحة الولائية لم تقم بتوريد الاستقطاعات الشهرية منذ العام ٢٠١٣م عقب إصدار وزير الصحة الأسبق في عهد النظام البائد مأمون حميدة قراره الذي قضى بأيلولة المستشفى من الصحة الاتحادية الى الصحة الولائية.

وقال المعاشي محمد مرحوم إدريس:” بعد تسليمي خطاب المعاش ذهبت إلى الصندوق القومي للمعاشات لتسليمه الملف الا أنني تفاجأت برفضه استلام ملفي” وكشف الصندوق أن استقطاعاتنا لم يتم توريدها له منذ العام ٢٠١٣م، وأردف: منذ أربعة أشهر صرنا نتجول بين وزارة الصحة الاتحادية والولائية والمعاشات دون حل، وشدد على ضرورة تدخل وزير الصحة بصورة عاجلة لحل مشكلتهم.

الخرطوم :فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة