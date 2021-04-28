“تربية الخرطوم” تمنع فرض رسوم على تلاميذ الأساس





وجه مدير الإدارة العامة للتعليم الأساسي بولاية الخرطوم الأستاذ حمزة الفحل بعدم فرض أي مبلغ مالي على تلاميذ مرحلة الأساس لتسيير الامتحانات الصفية أو الشهادة. وقال ليس من حق أي مدير فرض رسوم لتسيير الامتحان موضحاً أن الوزارة وجهت كل الإدارات التعليمية أن تكون تكلفة الامتحان التجريبي لتلاميذ الصف الثامن من مبلغ المنحة المدرسية. وأضاف إن امتحانات النقل للصفوف الصغرى من الأول إلى السابع تم رفع تكلفتها لحكومة الولاية لإجراء التصديق اللازم. وشدد الفحل بحسب (سونا)، على ضرورة التزام الإدارات في المحليات والمدراء في المدارس بعدم فرض رسوم على التلاميذ. وقال أن التجربة التي بدأناها العام المنصرم ستتواصل ولن نتراجع عنها، وهي إقامة الامتحانات من دون فرض رسوم وأعباء مالية على الأسر.

الخرطوم (كوش نيوز)