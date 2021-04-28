اقتصاد وأعمال

اتّفاق إطاري بين السودان وشركة سعودية لتطوير صادر الماشية واللحوم

2021/04/28
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أعلنت وزارة الثروة الحيوانية في السودان عن توقع اتّفاق إطاري مشترك مع شركة ألبا نوفا السعودية في مجال ترقية وتطوير صادر الماشية واللحوم في السودان.

وشدّد وزير الثروة الحيوانية السودانية، حافظ إبراهيم عبد النبي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، الأربعاء، على أهمية التعاون مع الشركة من أجلّ بناء شراكة فعلية لتجهيز الصادر وفقاً لخطط الدولة الرامية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنى التحتية للمحاجر والمسالخ السودانية.

وفي السياق، أشار أحمد المطوع إلى إمكانيات السودان الكبيرة في مجال الثروة بالمنطقة العربية وتطّلع الشركة للاستفادة منها في فتح الأسواق العربية لتصدير الماشية واللحوم.

باج نيوز

2021/04/28
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