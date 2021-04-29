بالفيديو.. طريقة نقلها أثارت ضجة.. نقل أم هندية متوفاة بكورونا على دراجة نارية لعدم توفر سيارة إسعاف





أُجبرت عائلة هندية على نقل جثـة امرأة على دراجة نارية إلى ساحة حـرق الجثـث في ظل ندرة سيارات الإسعاف في ولاية أندرا براديش، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في الهند بشكل مروع.

وظلت أسرة المتوفاة، البالغة من العمر 50 عامًا، بانتظار سيارة الإسعاف لنقلها عقب وفاتها دون جدوى، فاضطرت لحمل الجثـة على دراجة نارية إلى مكان حـرق الجثـث، بعد أن ظهرت عليها أعراض المرض، وكانت تنتظر نتائج الفحص، لكنها ماتـت قبل ظهور النتيجة.

وأثارت الصورة ضجة عالمية، لأن نقل المرأة بهذه الطريقة سيزيد من العدوى بالفيروس، في ظل تفشيه بشكل مروع في الهند، كما أن المشهد يضاف لصور أخرى لهنود ظهروا ينامون في الشوارع من قلة الأسرة في المستشفيات، ما ينذر بكارثة لن تطال الهند وحدها بل دول أخرى تكافح من أجل السيطرة على انتشار المرض بين مواطنيها.

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