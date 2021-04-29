اللجنة الفنية بمجلس الوزراء تجيز أمر تأسيس بورصة الذهب





كشف وكيل وزارة المعادن د. عبدالله كودي عن إجازة أمر تأسيس بورصة الذهب والمعادن من قبل اللجنة الفنية بمجلس الوزراء مطلع الاسبوع الحالي .

وأكد الوكيل خلال زيارته امس (الاربعاء ) شركة الخرطوم للذهب والمعادن “سبائك” بمقرها بالخرطوم ،أن العمل في إنشاء البورصة يسير بصورة طيبة .

من جهته أكد المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية فتح أبواب الهيئة مشرعة للتعاون مع شركة “سبائك” في عدد من المجالات على رأسها التدريب للكوادر الجيولوجية العاملة بالهيئة الى جانب التعاون في تطوير قطاع التعدين بصورة عامة .

من جانبه أكد مدير البورصة بشركة الخرطوم للذهب والمعادن عصام الزين انهم قاموا بتجهيز بورصة متكاملة وهي جاهزة للعمل متى ما رغبت الجهات المسؤولة لجهة أن قيامها وتشغيلها أمر مهم للسودان، مشيرا الى أنهم في الشركة قاموا بطرح عدة خيارات لتشغيل البورصة والتي تهتم بالاستثمار في المجال المالي والذي قال أنه مهمل في السودان، معتبرا في الوقت ذاته أن الاستثمار في الذهب يعتبر من الملاذات الآمنة للاستثمارات .

فيما كشف مدير قطاع التعدين بالشركة مجاهد بلال طه ان شركة “سبائك” تعمل في عدد من المحاور أهمها الاستثمار في مجال التعدين وذلك بسعيها للحصول على مربعات تعدين، مشيرا الى أنهم يستهدفون عند دخولهم لهذا المجال خاصة في مرحلة الاستكشاف جلب شركة تعد من ضمن الشركات العشرة الاوائل في العالم في هذا المجال، كما يسعون للعمل برؤية مختلفة في مجال تجارة الذهب وخدمات التعدين والاحجار الكريمة.

واضاف طه انهم سيقومون بطرح عدد من المشاريع للتعاون بين الشركة ووزارة المعادن والهيئة العامة للابحاث الجيولوجية على رأسها العمل في إنشاء معامل متكاملة الى جانب التدريب والدراسات الى جانب قيام ورش متخصصة خدمة لقطاع التعدين، لافتا الى أنهم يأملون في مساعدة هيئة الابحاث الجيولوجية في الحصول على مربعات للتعدين الكبير والصغير والاحجار الكريمة.

سونا