شعبة الماشية : التجارة “تماطل وترفض” استلام عقودات الصادر





استعجلت شعبة مصدري الماشية الحية، وزارة التجارة والتموين، في إكمال إجراءات اعتماد عقودات صادر الماشية الحية للسعودية.

وكشفت الشعبة عن مقابلة وزير المالية د. جبريل إبراهيم، كرئيس القطاع الاقتصادي، واشتكوا له من تأخير عقودات الصادر في وزارة التجارة، واعدا بالتدخل والسعي لحلها.

وانتقد رئيس شعبة مصدري الماشية الحية صالح صلاح، تأخير إجراءات الصادر، وقال لـ(السوداني) إن وزارة التجارة ” موقفة” العمل، لم تستخرج عقودات الصادر حتى الآن، بدون أي مبرر موضحاً مرابطة عدد من المصدرين بالوزارة منذ الأسبوع الماضي وقدموا عقوداتهم، ولكن للأسف الوزارة ” تماطل ورفضت استلام” العقودات بدون إبداء أي سبب، وأضاف: وزارة التجارة طالبت بمخاطبة رسمية من قبل وزارة الثروة الحيوانية، وبالفعل تمت مخاطبتها وإفادتها بفتح الصادر للسعودية، منوهاً إلى أن الشعبة تحرت من الأمر وقابلت كل الإدارات ولم تجد أي رد واضح عن عدم اعتماد العقودات، كذلك أن الشعبة تواصلت مع وكيل التجارة، الذي وعد بالحل ومايزال العمل متوقفاً.

وشدد صالح على دخول المصدرين في التزامات وتعاقدات ملزمة، ويتعرضون لخسائر، لتحمل أعباء إضافية لمصروفات الحيوان نتيجة التأخير.

الخرطوم : ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني