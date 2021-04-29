مدير الجوازات: ضبطنا شركات أدخلت أجانب دون ضوابط





أوقفت الإدارة العامة للجوازات والهجرة عدداً من شركات الاستخدام عن العمل لعدم استيفائها الشروط الخاصة بقانون الجوازات والهجرة، وأشارت إلى أن هذه الشركات أدخلت مجموعة من الجنسيات الأجنبية إلى البلاد ولم تقم بالإجراءات المتبعة المتعلقة بحصر الأجانب ومعرفة أماكن تواجدهم. وأوضح مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة اللواء شرطة آدم إبراهيم محمد بحسب صحيفة التيار، إن إدارته نفذت حملات لمراجعة عمل شركات الاستخدام ووجدت تجاوزات كبيرة وخطيرة على الأمن الداخلي وخرقها لقانون وضوابط الجوازات والهجرة بالبلاد. وقال محمد لن نسمح لهذه الشركات بمزاولة عملها إلا في حالة كشفها عن مكان وعناوين الأجانب الذين تم إدخالهم البلاد، لافتاً إلى سحب جوازات عدد من الأجانب بموجب قرارات لجنة عليا تم تشكيلها لمراجعة الجنسيات بالتجنس. وأشار إلى انتهاء مشكلة تأخير استلام الجوازات بعد الدعم الذي قدمته الحكومة ورئاسة الشرطة ووزارة الداخلية لإدارته، وأضاف إن (15) ألف جوازاً تم استخراجها أيام الأزمة لم يتم استلامها من قبل أصحابها. وقال طلبنا من المواطنين الالتزام بمناشدة إدارة الجوازات، أن يكون الاستخراج للحالات الملحة فقط إلى أن تنجلي الأزمة، وأضاف إن آلاف المواطنين تكدسوا داخل مراكز خدمات الجمهور لاستخراج الجواز ولم يكونوا في حاجة إليه، حيث أن آلافاً منهم لم يتسلموا جوازاتهم منذ ذاك الوقت، وأكد محمد حرص إدارته على الضبط الهجري وتهيئة البيئة لمنسوبيها للقيام بدورهم كاملاً.

الخرطوم (كوش نيوز)