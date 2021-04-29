المطربة منى مجدي.. أنا نجمة ومشهورة وعدادي مايقارب الـ 200 الف جنيه





أوضحت المطربة منى مجدي أنها تعتبر نجمة ومشهورة في ذات الوقت مبينه مواصفات النجم التي يجب أن تتوفر فيه حتي يستحق النجومية والشهرة . وبحسب متابعات محررة كوش نيوز فقد ذكرت مجدي إنها لا تتوقف في تحديد عداد معين مع الأشخاص الذين يطلبون منها التغني لهم مبررة حديثها بأنها تكون في غاية السعادة عندما يتم طلبها بصفة خاصه لإحياء حفل ومع ذلك ذكرت إن عدادها يتجاوز ال(200) الف جنيه. وفي ذات المنحني تطرقت مني مجدي للحديث عن الصورة التي خلقت ضجة بالمواقع الإسفيرية وتم تداولها في عدة مواقع والتي كانت ترتدي (بنطلون) باللون الزهري حيث قالت إن الصورة المتداولة كان يتخللها برنامج (الفوتوشوب) ومن ناحيه تانيه حدثت لها بعض المشاكل وكانت تمر بمرحلة تلقي العلاج فزادت صحتها واصبحت ملابسها (ضيقة) واعتبرت مافعلته يعتبر خطأ فادح ارتكبته في حق نفسها.

الخرطوم (كوش نيوز)