الخارجية تقدم واجب العزاء في وفاة إدريس ديبي





قدمت وزارة الخارجية السودانية واجب العزاء في وفاة الرئيس الراحل إدريس ديبي إتنو، إلى سعادة القائم بأعمال سفارة تشاد وطاقم البعثة الدبلوماسية بمقر البعثة التشادية بالخرطوم. وترأس السفير د. خالد محمد فرح مدير عام الشؤون الإفريقية وفد وزارة الخارجية الذي قدم واجب. ووصف دكتور خالد(بحسب سونا) الرئيس الراحل إدريس ديبي بالزعيم الوطني، ورجل الدولة الكبير وإبن إفريقيا البار الذي كانت له مواقف مشهودة في دعم السلام والإستقرار في المنطقة وفي إفريقيا بصفة عامة. وجلس الوفد مع القائم بالأعمال ومع القنصل وتبادل معهما أطراف الحديث حول ذات المعاني، مشيراً بصفة خاصة إلى دور الرئيس ديبي رحمه الله في ترقية وتطوير علاقات التعاون الأخوي بين السودان وتشاد في شتى المجالات، معرباً بإسم وزيرة الخارجية وكافة منسوبي الوزارة عن تعازيهم لطاقم السفارة ومن خلالها لأسرة الرئيس الراحل وللحكومة التشادية والشعب التشادي الشقيق في هذا الفقد الكبير. وأعرب الوفد عن أمنياتهم للسلطة الإنتقالية الجديدة بقيادة فخامة الفريق محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الإنتقالي بالتوفيق والنجاح في مهمتهم النبيلة في هذا الظرف الدقيق.

الخرطوم (كوش نيوز)