قال إنه لا اتجاه لزيادة أسعاره الشيخ : سعر السكر في السودان أقل من البرازيل ونطمح لرفع إنتاجه





جزم وزير الصناعة إبراهيم الشيخ بتوفر سلعة السكر خلال الفترة القادمة، وأكد في تصريح اتجاه الدولة لرفع إنتاج السلعة لتتمكن من المنافسة العالمية. وقال الشيخ “لن تكون هنالك أي مشاكل في السلعة ولا اتجاه لزيادة أسعار السكر”، مشيراً إلى أن الحكومة استوردت كميات كبيرة لتغطية احتياج السوق، بيد أنه عاد وقال “هذا ليس طموحنا بل نعمل على زيادة الإنتاج المحلي من السكر وصولاً لمرحلة تمكن البلاد من التنافس عالمياً على مستوى إنتاج السلعة”. وأكد الشيخ (بحسب الحراك السياسي) عدم اتجاههم لزيادة أسعار السلعة في الفترة القادمة، قائلاً: “سعر السكر في السودان أرخص من البرازيل، وأسعار البيع أقل من أسعار تكلفة إنتاجه، والدولة مستمرة في سياسة دعمه. وأشار إلى أن الجمعيات التعاونية بالأحياء وبرنامج سلعتي حاربا الاحتكار ورفع أسعار السلعة عن طريق المضاربة من قبل مخربي الاقتصاد. وشدد على أن وزارته تراقب عن كثب عمليات إنتاج وبيع سلعة السكر، قاطعاً بفرض عقوبات رادعة في مواجهة مخربي الاقتصاد.

الخرطوم ( كوش نيوز)