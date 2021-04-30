لتجنّب غيبوبة ما بعد الإفطار..إليك هذه النصيحة





كشفت أخصائية التغذية السعودية، نسرين زقزوق، أن أكل السكريات والنشويات يسبب حالة الخمول والشعور بالكسل والنعاس للصائمين بعد الإفطار.

وأكدت زقزوق، على ضرورة التركيز على النوعية والكمية وتوقيت الأكل.

وتابعت نصيحتها، بتناول وجبة الإفطار بالتدرج وعلى مراحل، على أن تشمل ثلاثة عناصر مهمة.

وذلك لتهيئة الجسم وتجنب ارتفاع السكر في الدم ومقاومة الأنسولين.

وقالت : يجب أولًا فك الريق بشرب كأسين من المياه، وثانيًا تهيئة الجهاز الهضمي وتنشيطه بمزيد من البكتيريا المفيدة الموجودة باللبن.

وأضافت : ثالثًا يجب تناول التمر لمد الجسم بالطاقة، والذي يرفع معدل السكر بالدم بالتدريج لاحتوائه على ألياف عالية والمعادن.

وأختتمت : بعد تناول الماء واللبن والتمر يفضل أن يذهب الصائم لأداء صلاة المغرب.

وخلال 10 دقائق يكون الجهاز الهضمي والمعدة مهيأة لتقبل وجبة متوازنة وصحية دون الشعور بالنهم للأكل.

الامارات نيوز