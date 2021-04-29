ارتفاع كبير للدولار مقابل الجنيه السوداني في البنوك والسوق الموازي





واصل الدولار الأمريكي يوم الخميس مع ختام تعاملات الأسبوع الإرتفاع مقابل الجنيه السوداني في البنوك والسوق الموازي وذلك بعد أن إستقرت الأسواق بعد توحيد سعر الصرف لنحو شهرين.

يوم الخميس 29 أبريل 2021 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 400.00 جنيهاً.

وأعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الخميس 29 أبريل 2021 م، وجاء السعر 387.56440 جنيه للدولار بينما بلغ السعر في بعض البنوك بالعاصمة الخرطوم، 390 جنيها للدولار، ليشتعل سباق بين السوق الموازي والبنوك.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر.

الخرطوم (كوش نيوز)