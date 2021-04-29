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ارتفاع كبير للدولار مقابل الجنيه السوداني في البنوك والسوق الموازي
واصل الدولار الأمريكي يوم الخميس مع ختام تعاملات الأسبوع الإرتفاع مقابل الجنيه السوداني في البنوك والسوق الموازي وذلك بعد أن إستقرت الأسواق بعد توحيد سعر الصرف لنحو شهرين.
يوم الخميس 29 أبريل 2021 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 400.00 جنيهاً.
وأعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الخميس 29 أبريل 2021 م، وجاء السعر 387.56440 جنيه للدولار بينما بلغ السعر في بعض البنوك بالعاصمة الخرطوم، 390 جنيها للدولار، ليشتعل سباق بين السوق الموازي والبنوك.
وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر.
الخرطوم (كوش نيوز)
3 تعليقات
السبب هو عدم تقديم حكومة قحط حزمة إغراءات للمغتربين وعم تثقيفهم حول التعامل عبر البنوك.
ما زالت اجراءات البنوك السودانية لاستقطاب تحويلات المعتربين دون الطموح وقد قمت شخصياً بتحويل مبلغ مالي منذ السادس من مارس 2021 ولم يصل التحويل حني تاريخ اليوم الثاني من مايو 2021
والله يا السمؤل الناس دي بتستخف بعقول هذا الشعب العظيم، كما كان يفعل سلفهم، لأن من أبسط قواعد الإقتصاد اذا عندك النية وتخطط لتعويم الجنيه فأفعل ذلك في الوقت المناسب، والذي بالنسبة لنا كان قبل شراء الدولة للدولار من السوق لدفع التعويضات الأمريكية ولشراء المواد البترولية وغيرها. كذلك كان المفترض التعويم قبل زيادة المرتبات بنسبة ٦٠٠٪ مع عدم وجود موارد حقيقية لسد عجز هذه الزيادة.
لو كان تم التعويم ايام كان الدولار ب ٦٠ جنيه مقابل الجنيه السوداني لما وصل إلى سعر ال ٤٠٠ جنيه الان. واتحدى ان سعره بحد اقصي كان سيصل الي ١٥٠ جنيه فقط.
ان ما يجري الآن اظنه خطة ممنهجة لبيع البلاد أو ماتبقى منها إلى مستثمرين أجانب بعقود طويلة والتي تسمى عقود ال٩٩ عام، أدى دورهم فيه بمهارة وزراء المالية د. البدوي ود. هبة.