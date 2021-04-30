أنا ضد التيار الاسلامي وضد القمع الهمجي لحرية الإسلاميين في التعبير والافطار





ضد القمع الهمجي لحرية الإسلاميين في التعبير والافطار كيفما شاءوا:

“أنا لا أوافق على ما تقوله، لكنني سأدافع حتى الموت عن حقك في قوله”.

فولتير

“الحرية دائمًا وحصريًا هي الحرية لمن يفكر بشكل مختلف “.

روزا لوكسمبورغ

“كان غوبلز [وزير الدعاية النازي] يؤيد حرية التعبير للآراء التي كان يحبها. وكذلك كان ستالين. إذا كنت حقًا تؤيد حرية التعبير، فعليك على وجه التحديد ان تؤيد حرية التعبير عن وجهات النظر التي تحتقرها. وإلا فأنت لا تؤيد حرية التعبير “.

نعوم تشومسكي

أنا ضد التيار الاسلامي . ولم ادافع عنه في هذا البوست ولا في أي يوم في حياتي. فقط ادافع عن حرية التعبير. الدفاع عن حرية التعبير لا يعني الاتفاق مع محتوي التعبير المعين. هذا الفرق مفهوم ولا يصعب فهمه الا علي اشد العقول انغلاقا علي شموليتها.

معتصم أقرع