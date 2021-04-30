أزمة السيولة تطل برأسها وتراجع مشتروات النقد الأجنبي بالبنوك





حذرت مصادر مصرفية من اتساع مشكلة نقص السيولة، وقالت إنها تسببت فى تراجع مشتروات النقد الأجنبي في المصارف بعد اتجاه البعض للأسواق الموازية لتنفيذ عمليات البيع بعد ارتفاع أسعار العملات الأجنبية.

وقدرت تراجع مشتروات النقد الأجنبي إلى أقل من 400 ألف دولار يومياً لغالبية المصارف من أكثر 700 ألف دولار يومياً بعد توحيد سعر الصرف. ورصدت المصادر شكاوى العديد من المواطنين بعدم تمكنهم من بيع الدولارات بالبنوك لشح السيولة، أو استبدال العملة بفئة العشرين جنيهاً فقط.

وأكدت عودة أنشطة الأسواق الموازية للعملات بعد حالة من الاستقرار، وشددت على ضرورة تلبية المصارف لاحتياجات العملاء من النقد الأجنبي لإغلاق الباب أمام اتساع الأسواق الموازية مرة أخرى. ودعت بنك السودان المركزي للإسراع في ضخ مبالغ من النقد الأجنبي للمصارف التجارية لتلبية احتياجات الاستيراد.

(كوش نيوز)