المطربة منى مجدي: أنا نجمة ومشهورة وعدادي مايقارب الـ 200 ألف جنيه





أوضحت المطربة منى مجدي أنها تعتبر نجمة ومشهورة في ذات الوقت مبينة مواصفات النجم التي يجب أن تتوفر فيه حتى يستحق النجومية والشهرة .

وذكرت مجدي أنها لا تتوقف في تحديد عداد معين مع الأشخاص الذين يطلبون منها التغني لهم، مبررة حديثها بأنها تكون في غاية السعادة عندما يتم طلبها بصفة خاصه لإحياء حفل ومع ذلك ذكرت أن عدادها يتجاوز الـ(200) ألف جنيه.

وفي ذات المنحني تطرقت منى مجدي للحديث عن الصورة التي خلقت ضجة بالمواقع الإسفيرية وتم تداولها في عدة مواقع والتي كانت ترتدي (بنطلون) باللون الزهري حيث قالت إن الصورة المتداولة كان يتخللها برنامج (الفوتوشوب) ومن ناحيه ثانية حدثت لها بعض المشاكل وكانت تمر بمرحلة تلقي العلاج فزادت صحتها وأصبحت ملابسها (ضيقة) واعتبرت مافعلته يعتبر خطأ فادح ارتكبته في حق نفسها.

السوداني