سعر برميل الماء في أم درمان بـ(1800) جنيه





كشفت مصادر مطلعة بمنطقتي الصالحة والفتيحاب بأم درمان عن ندرة حادة في مياه الشرب بسبب الاعطال المتكررة من انقطاع التيار الكهربائي المستمر لأكثر من 7 ساعات في اليوم، ولعدم توفير الوقود، مما تسبب في ارتفاع سعر برميل المياه ليصل إلى الـ1800 جنيه، رغم أن المواطنين يدفعون فاتورة المياه والكهرباء شهرياً.

وكانت هيئة مياه ولاية الخرطوم، قد أوضحت في منشور لها عن أسباب شح ونقص الامداد المائي في عدد من مدن وأحياء الولاية، مبررة ذلك إلى قطوعات الكهرباء لفترات تمتد لأكثر من 7 ساعات خلال اليوم.

وفي ذات الصدد تتداول مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لـ(تناكر وكارو) وهي تتجول في شوارع ولاية الخرطوم لتبيع الماء. وفي ذات السياق أوضح مدير عام الهيئة أن قطوعات الكهرباء تؤثر بشكل مباشر على المحطات النيلية والآبار الجوفية، مشيراً إلى تأثر عدد من المناطق في الولاية وخروجها عن خدمة المياه بسبب انقطاع الكهرباء مما أدى إلى توقف الآبار الجوفية.

(كوش نيوز)