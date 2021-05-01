انخفاض عدد سكان قطر وارتفاع الوفيات بنسبة 40% الشهر الماضي





قال جهاز التخطيط والإحصاء في قطر إن عدد سكان البلاد انخفض إلى 2.64 مليون نسمة، مشيرا إلى ارتفاع نسبة الوفيات 40.4 % خلال شهر مارس الماضي.

وبحسب الإحصاء فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 1789 مولودا خلال شهر مارس 2021، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعا بنسبة 9.5% عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 250 حالة وفاة، مسجلة ارتفاعا نسبته 40.4% عن شهر فبراير 2021.

وبحسب موقع “وورلد ميتر” المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في دولة قطر يبلغ 204976، أما إجمالي عدد حالات الوفاة فيبلغ 450.

روسيا اليوم