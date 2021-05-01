الجالية السودانية بالكويت تكرم وفد الجوازات المبتعث





أقام مجلس الجالية السودانية في الكويت بالإشتراك مع رابطة المرأة مساء أمس الجمعة بالسفارة السودانية بالكويت يوماً إحتفائياً على شرف وداع بعثة الجوازات المبتعث الى الكويت بمناسبة إنتهاء فترة عمله ومغادرته الى أرض الوطن . وقد شرف الإحتفاء سعادة السفيرعبدالمنعم احمد الأمين ونائب البعثة الدبلوماسية الدكتور محمد الضي والقنصل الاستاذه سحر ورئيس الجالية السودانية بالكويت المستشار حامد حكيم والسيدة رئيس رابطة المرأة المهندس/ مناهل عليان وأعضاء مجلس الجالية وعدد من اعيان ورموز الجالية السودانية بالكويت . وتحدث الجميع معددين جهود المحتفى بهم في حل العديد من مشاكل الجالية عبر استخراجهم الآلاف من الجوازات والمئات من الأرقام الوطنية والأوراق الثبوتية لأبناء الجالية بالكويت طيلة فترة عملهم بسفارة جمهورية السودان بالكويت . وكانت مجموعة من العاملين بالجوازات(بحسب سونا) قد وصلت بكامل اجهزتها ومعيناتها لأصحاب الاعزار داخل المستشفيات للمرضى وتواصل عملهم مع الأسر والمواليد الجدد و وصلوا حتى المنازل لأصحاب الاعذار وكبار السن لاستخراج الجوازات والأوراق الثبوتية. وتقدمت الجالية لهم بالشكر والتقدير عما بذلوه من عظيم جهد وعمل دؤوب مقدر تجاه ابناء وطنهم بالكويت طيلة فترة عملهم .

الخرطوم (كوش نيوز)