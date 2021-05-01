اعادة تأهيل مشروع القاش الزراعي يعتبر التغيير الحقيقي





اكد والي كسلا المكلف امين عام الحكومة الاستاذ الطيب محمد الشيخ ان اعادة تاهيل مشروع القاش الزراعي تعتبر البداية الحقيقية للتغيير في ظل ثورة ديسمبر المجيدة مضيفا ان التدهور الذي وصل اليه المشروع كان نتيجة للسياسات الخاطئة مما ادى الى حدوث اضرار كبيرة على مستوى المشروع وفيضانات دمرت عددا من القرى والمدن. وقال لدى مخاطبته مواطني وطلاب خلاوي منطقة هنقولا بمحلية شمال الدلتا ان قرار مجلس الوزراء الخاص بايلولة عمليات قنوات الري بالمشروع لوزارة الري والموارد المائية يعتبر من اهم القرارات حتى يكون المشروع اسوة بمشروع الجزيرة والمشاريع الاخرى. واشار الى انه وباعادة التاهيل للمشروع يمكن اعادة زراعة محصول القطن في المشروع ذو الانتاجية العالية كما كان في السابق خاصة وان اراضي القاش تعتبر من الاراضي الخصبة والاميز على مستوى العالم. واستعرض الوالي حجم الاعمال المنفذة والجارية حاليا بمشروع القاش الزراعي والتي شملت قفل كل الكسورات التي احدثها القاش الموسم الماضي وبداية العمل في التفاتيش الزراعية والترع الرئيسية وتطهيرها منوها في هذا الصدد الى زيارة وزير الري والموارد المائية المرتقبة للولاية خلال الفترة المقبلة بغرض الوقوف على الاعمال المنجزة بالقاش. وقال ان الغرض من زيارة خلاوي منطقة هنقولا الوقوف على الاحتياجات الخدمية وامكانية تقديم الدعم اللازم للمواطنين في مجال الخدمات . واضاف اننا اتينا من اجل خدمة المواطن وادارة شئون الولاية وليس من اجل الكسب الشخصي مؤكدا على اهمية وضرورة الاستفادة من طاقات الشباب وامكانيات الولاية وتسخيرها لمصلحة المواطن . وتعهد الوالي بمعالجة طريق قرية هنقولا بطول (2700) متر ذلك بالتنسيق مع المحلية ووزارة البنية التحتية وتوفير الاليات وفتح الطريق لبداية العمل به قبل فصل الخريف لاهميته في معالجة قضايا المنطقة الخدمية بالاضافة للالتزام بدفع تكاليف عداد الكهرباء الجماعي للقرية. وابدي الوالي(بحسب سونا) فخره واعتزازه بوجود مدرستين اساسيتين للبنين والبنات مكتملتين الفصول بالقرية واحرازهما نسب نجاح 100% خلال الثلاثة سنوات الماضية الامر الذي يتطلب الحفاظ على هذا المستوى وتشجيع الابناء نحو التعليم معلنا التزامه بمعالجة الاشكاليات التي تواجه التعليم في المنطقة من نقص للمعلم والاجلاس والكتاب وغيرها. وشدد الوالي على ضرورة الحفاظ على الاستقرار والامن من اجل تقديم الخدمات والتنمية والابتعاد عن كل مامن شانه تعطيل مسيرة التنمية.

الخرطوم (كوش نيوز)